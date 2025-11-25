Скидки
«Слишком талантлив, чтобы не играть». Парсонс — о ситуации с форвардом «Голден Стэйт»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс высказался о форварде «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатане Куминге.

«Он слишком хорош, он слишком талантлив, чтобы не играть… Куинтен Пост, при всём уважении, получает много времени на площадке. Стив Керр доверяет ему больше, чем Куминге? Я не понимаю», — сказал Парсонс на YouTube-канале Run It Back on FanDuel TV.

Ранее аналитик НБА Том Бонтемпс в колонке ESPN назвал ситуацию с Кумингой в «Голден Стэйт Уорриорз» основной проблемой калифорнийцев в сезоне-2025/2026.

