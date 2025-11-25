Скидки
Дубай Баскетбол — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Баскетбол

Эксперт – о Дёмине после матча с «Торонто»: он бросал будто из инвалидного кресла

Эксперт – о Дёмине после матча с «Торонто»: он бросал будто из инвалидного кресла
Комментарии

Эксперт и видеоаналитик Национальной баскетбольной ассоциации Жак Мануэль поделился мнением о российском разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине. Ранее спортсмен принял участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119), в котором набрал пять очков, три подбора и четыре передачи.

НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 17, Барретт - 16, Уолтер - 16, Ингрэм - 14, Куикли - 13, Дик - 12, Мамукелашвили - 12, Шид - 11, Агбаджи - 6, Мюррей-Бойлс - 2, Лоусон, Могбо, Темпл, Мартин, Баттл
Бруклин Нетс: Мартин - 26, Портер - 25, Клауни - 22, Клэкстон - 10, Пауэлл - 6, Уильямс - 5, Дёмин - 5, Шарп - 5, Мэнн - 3, Уилсон - 2, Лидделл, Этьенн

«Он бросал будто из инвалидного кресла. Портал Nets Daily рассказал, насколько серьёзной была травма подошвенной фасции у Егора. То, что он так быстро прогрессирует, несмотря на серьёзность этой травмы, выглядит по-настоящему впечатляюще», — написал Мануэль на своей странице в социальных сетях.

Егор Дёмин показал впечатляющие навыки игры в кендаму:

