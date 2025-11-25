Эксперт – о Дёмине после матча с «Торонто»: он бросал будто из инвалидного кресла

Эксперт и видеоаналитик Национальной баскетбольной ассоциации Жак Мануэль поделился мнением о российском разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине. Ранее спортсмен принял участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119), в котором набрал пять очков, три подбора и четыре передачи.

«Он бросал будто из инвалидного кресла. Портал Nets Daily рассказал, насколько серьёзной была травма подошвенной фасции у Егора. То, что он так быстро прогрессирует, несмотря на серьёзность этой травмы, выглядит по-настоящему впечатляюще», — написал Мануэль на своей странице в социальных сетях.

