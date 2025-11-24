«Обменяю тебя раньше, чем уволю его». Физдейл — о доверии Райли к Споэльстре в «Майами»

51-летний американский тренер Дэвид Физдейл высказался о достижении главным тренером клуба «Майами Хит» Эрика Споэльстры планки в 800 побед.

«Оцените, насколько впечатляюще добиться 800 побед как тренер. Это же безумие. Особенно в наше время, когда тренеров меняют очень быстро. И то, что он смог построить такую карьеру, во-первых, я, конечно, немного предвзят, но он реально топ-тренер. Этот парень войдёт в историю как один из величайших тренеров в баскетболе.

Но большая часть его успеха — это организация, которая его поддерживает. Это особенный момент. Да, поддержка идёт со всех уровней клуба, есть понимание, как всё должно работать и что от тебя ожидается. А главное — они никогда не поддаются панике. Если посмотреть на годы, когда у Спо был не самый лучший сезон или в течение сезона что-то шло не так, — они не паниковали, либо доходили до финала через плей-ин, либо нет, но никто не говорил: «О, Спо в опасности». Ты никогда не слышишь, что у него проблемы. Это просто не часть их подхода.

Они знают, что Спо — их главный тренер. Видел, как Пэт угрожал суперзвёздам фразой: «Я тебя обменяю раньше, чем уволю его». И вот о чём мы говорим — это уважение к системе. Но этот чувак — элита в плане подготовки к играм, обучения, действий в концовках — всего, что нужно уметь. Мотивация и все пункты, необходимые, чтобы быть великим — он отмечает каждый галочкой, достигая его», — сказал Физдейл в эфире NBA TV.