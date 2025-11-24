Тренер «Майами» и сборной США Споэльстра стал 17-м, кто преодолел планку 800 побед в НБА

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» и сборной США Эрик Споэльстра достиг планки в 800 побед в североамериканской лиге.

Это достижение покорилось американскому специалисту в игре с «Филадельфией Сиксерс» (127:117) в ночь на 24 ноября.

Эрик стал 17-м тренером в НБА, который смог одержать 800 побед. На 16-й строчке идёт член Зала славы Коттон Фицсиммонс, у которого 832 выигранных матча в лиге. Лидером рейтинга является легендарный Грег Попович, выполняющий в данный момент роль президента в «Сан-Антонио Спёрс». У него 1390 побед в лиге.

Споэльстра возглавляет «Майами» с 2008 года, а работает в структуре организации с 1995-го.