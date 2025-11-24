Скидки
Тренер «Майами» и сборной США Споэльстра стал 17-м, кто преодолел планку 800 побед в НБА

Комментарии

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» и сборной США Эрик Споэльстра достиг планки в 800 побед в североамериканской лиге.

Это достижение покорилось американскому специалисту в игре с «Филадельфией Сиксерс» (127:117) в ночь на 24 ноября.

НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
117 : 127
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Макси - 27, Уотфорд - 19, Граймс - 15, Маккейн - 15, Драммонд - 14, Джордж - 10, Барлоу - 9, Эдвардс - 7, Саллис - 1, Лоури, Брум, Гордон, Уокер
Майами Хит: Пауэлл - 32, Жакез-мл. - 22, Уэр - 20, Адебайо - 18, Смит - 9, Митчелл - 8, Фонтеккио - 6, Ларссон - 6, Джонсон - 4, Янг - 2, Гарднер

Эрик стал 17-м тренером в НБА, который смог одержать 800 побед. На 16-й строчке идёт член Зала славы Коттон Фицсиммонс, у которого 832 выигранных матча в лиге. Лидером рейтинга является легендарный Грег Попович, выполняющий в данный момент роль президента в «Сан-Антонио Спёрс». У него 1390 побед в лиге.

Споэльстра возглавляет «Майами» с 2008 года, а работает в структуре организации с 1995-го.

