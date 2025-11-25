Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА предупредил «Оклахому»

Чемпион НБА предупредил «Оклахому»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок НБА Ричард Джефферсон поделился мнением о перспективах действующего чемпиона лиги «Оклахома-Сити Тандер» в нынешнем сезоне. Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» высказал мнение, что стремление к 70 победам потребует жёсткого графика, из-за чего игрокам придётся меньше отдыхать.

«Если они хотят повторить успех и стать чемпионами снова, им не стоит гнаться за 70 победами. Я просто хочу сказать, что нет такой команды, которая может выиграть 70 матчей без того, чтобы приложить дополнительные усилия. Им придётся выкладываться сильнее, чтобы это стало возможным. Именно поэтому в истории НБА это удавалось лишь дважды, и только одна команда после этого выиграла чемпионат», — сказал Джефферсон на канале Road Trippin' Show в YouTube.

Материалы по теме
«Оклахоме» явно везёт. Травма ключевого игрока оборачивается для них сплошными плюсами
«Оклахоме» явно везёт. Травма ключевого игрока оборачивается для них сплошными плюсами

Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android