Чемпион НБА предупредил «Оклахому»

Экс-игрок НБА Ричард Джефферсон поделился мнением о перспективах действующего чемпиона лиги «Оклахома-Сити Тандер» в нынешнем сезоне. Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» высказал мнение, что стремление к 70 победам потребует жёсткого графика, из-за чего игрокам придётся меньше отдыхать.

«Если они хотят повторить успех и стать чемпионами снова, им не стоит гнаться за 70 победами. Я просто хочу сказать, что нет такой команды, которая может выиграть 70 матчей без того, чтобы приложить дополнительные усилия. Им придётся выкладываться сильнее, чтобы это стало возможным. Именно поэтому в истории НБА это удавалось лишь дважды, и только одна команда после этого выиграла чемпионат», — сказал Джефферсон на канале Road Trippin' Show в YouTube.

