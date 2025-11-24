Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич высказался о «Денвере» после поражения в матче с аутсайдером НБА «Сакраменто»

Никола Йокич высказался о «Денвере» после поражения в матче с аутсайдером НБА «Сакраменто»
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (123:128). По словам Йокича, «Денвер» пока далёк от той игры, которая позволит претендовать на большие цели.

НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
123 : 128
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Йокич - 44, Мюррэй - 23, Джонсон - 20, Уотсон - 15, Хардуэй-младший - 8, Валанчюнас - 8, Тайсон - 2, Браун - 2, Джонс - 1, Холмс, Ннаджи, Пикетт
Сакраменто Кингз: Шрёдер - 21, Уэстбрук - 21, Мюррэй - 19, Дерозан - 17, Лавин - 15, Монк - 12, Юбэнкс - 8, Ачиува - 7, Рейно - 6, Клиффорд - 2, Макдермотт, Шарич, Картер, Эллис

«Думаю, наш показатель в 12 побед и четыре поражения не отражает настоящей картины. Считаю, мы не так хороши. Нам нужно быть намного лучше, если хотим добиться чего-то серьёзного.

Нужно почувствовать испуг… Нет не испуг, а играть с ощущением срочности — бороться за подборы, занимать правильные позиции, уверенно бросать. Не хочу говорить, что это реальная картина, но мы определённо можем быть лучше и обязаны быть лучше, если хотим чего-то добиться», — сказал Йокич на пресс-конференции.

Материалы по теме
44-очковый дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Сакраменто»

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android