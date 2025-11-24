Никола Йокич высказался о «Денвере» после поражения в матче с аутсайдером НБА «Сакраменто»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (123:128). По словам Йокича, «Денвер» пока далёк от той игры, которая позволит претендовать на большие цели.

«Думаю, наш показатель в 12 побед и четыре поражения не отражает настоящей картины. Считаю, мы не так хороши. Нам нужно быть намного лучше, если хотим добиться чего-то серьёзного.

Нужно почувствовать испуг… Нет не испуг, а играть с ощущением срочности — бороться за подборы, занимать правильные позиции, уверенно бросать. Не хочу говорить, что это реальная картина, но мы определённо можем быть лучше и обязаны быть лучше, если хотим чего-то добиться», — сказал Йокич на пресс-конференции.

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»: