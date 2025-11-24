НБА представила обновлённый рейтинг силы команд в сезоне-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила обновлённые рейтинги силы команд в сезоне-2025/2026, что происходит каждую неделю с начала сезона.

Рейтинг силы команд НБА в сезоне-2025/2026 на 24 ноября:

1. «Оклахома-Сити Тандер».

2. «Денвер Наггетс».

3. «Хьюстон Рокетс».

4. «Детройт Пистонс».

5. «Кливленд Кавальерс».

6. «Лос-Анджелес Лейкерс».

7. «Финикс Санз».

8. «Сан-Антонио Спёрс».

9. «Торонто Рэпторс».

10. «Нью-Йорк Никс».

11. «Майами Хит».

12. «Миннесота Тимбервулвз».

13. «Орландо Мэджик».

14. «Атланта Хоукс».

15. «Филадельфия Сиксерс».

16. «Голден Стэйт Уорриорз».

17. «Милуоки Бакс».

18. «Бостон Селтикс».

19. «Чикаго Буллз».

20. «Портленд Трэйл Блэйзерс».

21. «Лос-Анджелес Клипперс».

22. «Мемфис Гриззлиз».

23. «Даллас Маверикс».

24. «Юта Джаз».

25. «Шарлотт Хорнетс».

26. «Сакраменто Кингз».

27. «Бруклин Нетс».

28. «Нью-Орлеан Пеликанс».

29. «Индиана Пэйсерс».

30. «Вашингтон Уизардс».