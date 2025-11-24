Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рейтинг силы команд НБА в сезоне-2025/2026 на 24 ноября

НБА представила обновлённый рейтинг силы команд в сезоне-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила обновлённые рейтинги силы команд в сезоне-2025/2026, что происходит каждую неделю с начала сезона.

Рейтинг силы команд НБА в сезоне-2025/2026 на 24 ноября:

1. «Оклахома-Сити Тандер».
2. «Денвер Наггетс».
3. «Хьюстон Рокетс».
4. «Детройт Пистонс».
5. «Кливленд Кавальерс».
6. «Лос-Анджелес Лейкерс».
7. «Финикс Санз».
8. «Сан-Антонио Спёрс».
9. «Торонто Рэпторс».
10. «Нью-Йорк Никс».
11. «Майами Хит».
12. «Миннесота Тимбервулвз».
13. «Орландо Мэджик».
14. «Атланта Хоукс».
15. «Филадельфия Сиксерс».
16. «Голден Стэйт Уорриорз».
17. «Милуоки Бакс».
18. «Бостон Селтикс».
19. «Чикаго Буллз».
20. «Портленд Трэйл Блэйзерс».
21. «Лос-Анджелес Клипперс».
22. «Мемфис Гриззлиз».
23. «Даллас Маверикс».
24. «Юта Джаз».
25. «Шарлотт Хорнетс».
26. «Сакраменто Кингз».
27. «Бруклин Нетс».
28. «Нью-Орлеан Пеликанс».
29. «Индиана Пэйсерс».
30. «Вашингтон Уизардс».

Материалы по теме
«Обменяю тебя раньше, чем уволю его». Физдейл — о доверии Райли к Споэльстре в «Майами»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android