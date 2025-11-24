Чонси Биллапс не признал себя виновным в деле о незаконных ставках — ESPN

49-летний американский чемпион НБА Чонси Биллапс, занимавший пост главного тренера команды «Портленд Трэйл Блэйзерс», во время заседания в федеральном суде в Нью-Йорке по делу о незаконных ставках и азартных играх не признал себя виновным.

Биллапсу было предъявлено обвинение в федеральном суде Нью-Йорка по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи, максимальное наказание предусматривается в виде 20 лет тюремного заключения.

Рамона Шелбёрн из ESPN сообщила, что судья установил залог Биллапса в размере $ 5 млн, а его дом в Колорадо был использован в качестве залога. Его жена и дочь подписали залог совместно.