Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чонси Биллапс не признал себя виновным в деле о незаконных ставках — ESPN

Чонси Биллапс не признал себя виновным в деле о незаконных ставках — ESPN
Комментарии

49-летний американский чемпион НБА Чонси Биллапс, занимавший пост главного тренера команды «Портленд Трэйл Блэйзерс», во время заседания в федеральном суде в Нью-Йорке по делу о незаконных ставках и азартных играх не признал себя виновным.

Биллапсу было предъявлено обвинение в федеральном суде Нью-Йорка по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи, максимальное наказание предусматривается в виде 20 лет тюремного заключения.

Рамона Шелбёрн из ESPN сообщила, что судья установил залог Биллапса в размере $ 5 млн, а его дом в Колорадо был использован в качестве залога. Его жена и дочь подписали залог совместно.

Материалы по теме
«Портленд» мог доверить клуб Бекки Хэммон. Но выбрал фигуру с мафиозным шлейфом
«Портленд» мог доверить клуб Бекки Хэммон. Но выбрал фигуру с мафиозным шлейфом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android