«Он счастлив вернуться к семье». Леброн Джеймс — о решении Криса Пола завершить карьеру

40-летний форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») высказался о решении 40-летнего звёздного разыгрывающего Криса Пола («Лос-Анджелес Клипперс») завершить карьеру.

«Могу говорить об этом снова и снова, но это потрясающе. Ему абсолютно не о чем переживать. Он сделал практически всё, что можно сделать в этой лиге. Надеюсь, он всё это прочувствует в своих последних выходах на площадку.

Знаю, он счастлив вернуться в Лос-Анджелес к семье. Видеть СиПи, видеть его дочь, как они проводят время, — это многое для него значит. Как ты сказал, мы знакомы вечность, он потрясающий игрок с потрясающей карьерой. Он должен быть как можно счастливее. Ты не хочешь оглянуться назад, когда всё окончено, думать: «Я был злым и не сумел насладиться своим последним годом», — приводит слова Леброна Yahoo Sports.