Лидер «Детройта» Каннингем назвал стартовую пятёрку мечты из звёзд и легенд НБА

24-летний американский профессиональный баскетболист Кейд Каннингем, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Детройт Пистонс» на позиции разыгрывающего защитника, назвал свою стартовую пятёрку мечты.

«Стеф [Карри] на позицию разыгрывающего, Майкл [Джордан] — атакующий защитник. Коби [Брайант] — «тройка» (лёгкий форвард), Леброн на «четвёрку» (мощный форвард) и давайте Шака [О'Нила] на «пятёрку» (центровой). Эта пятёрка в форме любой команды имела бы шанс закончить регулярку со счётом 82-0. Но они бы ограничивали друг друга. Так что, возможно, закончили бы 77-5», — приводит слова Каннингема издание Clutch Рoints.