Видео: очередной данк Халибёртона спустя пять месяцев после разрыва ахиллова сухожилия

25-летний американский профессиональный баскетболист Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, выложил в социальных сетях видеоролик, где он забивает сверху спустя пять месяцев после разрыва ахиллова сухожилия.

Напомним, Тайриз получил разрыв ахиллова сухожилия в матче финальной серии НБА в конце прошлого сезона с «Оклахомой-Сити Тандер». Руководство «Пэйсерс» с самого начала приняло решение не торопить его возвращение в текущем регулярном чемпионате, сосредоточившись на полном восстановлении.

Это второй слэм-данк, который Халибёртон выложил после полученной травмы.

Комментарии
