Главная Баскетбол Новости

Экс-тренер ЦСКА Этторе Мессина покинул свой пост в клубе Евролиги «Олимпия» Милан

Главный тренер «Олимпии» из Милана Этторе Мессина покинул свой пост в итальянском клубе, о чём сообщила пресс-служба команды.

«Хотел бы выразить искреннюю благодарность Этторе Мессине за успехи, которых мы достигли вместе, — от выигранных чемпионатов Италии до Кубков и Суперкубков Италии, а также выхода в Финал четырёх Евролиги в 2021 году. С тем же доверием желаю всего наилучшего Джузеппе «Пеппе» Поэта, будучи уверенным, что он будет вести команду со страстью и решимостью», — прокомментировал уход Мессины президент «Олимпии» Лео Делл’Орко.

Мессина возглавил «Олимпию» в 2019 году после своей работы в сборной Италии. Свой профессиональный путь он начинал с «Виртуса» из Болоньи в 1989-м. Затем с 1993-й по 1997-й работал в сборной Италии, вернувшись затем в «Виртус».

Также на его счету два периода работы в ЦСКА, в составе которого он дважды признавался лучшим тренером Евролиги, «Бенеттоне», «Реале» и в роли ассистента в «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс».

