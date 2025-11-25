Скидки
Секулич рассказал, зачем взял тайм-аут в 1-й четверти матча с ЦСКА, пока «Зенит» вёл "+10"

Секулич рассказал, зачем взял тайм-аут в 1-й четверти матча с ЦСКА, пока «Зенит» вёл "+10"
Главный тренер «Зенита» Александр Секулич ответил о решении взять тайм-аут в первой четверти матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА, пока его подопечные вели 10 очков.

— В чём заключалась идея тайм-аута в первой четверти, когда вы вели с разницей в 10 очков?
— Проблема была в том, что одна из частей плана на игру — не давать им совершать легких бросков, никаких лёгких очков. А они набрали четыре очка, два броска подряд. Лёгкие очки без какой-либо нашей реакции. Поэтому мне пришлось остановиться и напомнить игрокам об этом.

— Думаете, это помогло?
— Да, потому что после этого в первой четверти мы вели 16 очков. Это помогло, — приводит слова Секулича пресс-служба команды.

