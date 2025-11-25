«Первый номер и не оправдал ожиданий». Дрэймонд Грин ответил на критику экс-игрока НБА

Четырёхкратный чемпион НБА, форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил экс-игроку лиги Кеньону Мартину, раскритиковавшему его способности.

«Постоянные выпады в мою сторону меня немного удивляют, потому что не совсем понимаю, откуда они взялись. И ты думаешь, что человек, который был первым номером драфта и чья карьера сложилась не так удачно, как моя, но при этом мы играли в чём-то похожие роли, должен был бы это ценить, проявлять больше уважения — особенно если вспомнить, что мы оба родом из Сагино. Казалось бы, должно быть больше теплоты. Поэтому немного разочаровывает видеть эти постоянные выпады. Всегда думал, что между нами будет больше взаимного уважения.

Но когда ты был первым номером драфта и фактически не оправдал ожиданий, наверное, это и есть причина. Быть первым номером и всего один раз попасть на Матч звёзд — большинство сказало бы, что это не достижение. Я же был выбран 35-м и четыре раза попал на Матч звёзд. Лучший оборонительный игрок года. Кеньон был защитником. Думаю, он считал себя хорошим защитником, но он никогда не достиг вершины, если говорить о наградах «Защитник года» или девяти попаданий в символическую сборную защиты, в которые попадал я, а у него таких достижений — ноль.

Сложно видеть, как кто-то продолжает говорить обо мне так, будто я не оправдал ожиданий или сейчас не дотягиваю. Я был всего лишь 35-м номером драфта, команда сделала рискованный выбор во втором раунде, и просто получилось так, что я стал одним из величайших игроков в истории франшизы. Это всё просто странные, постоянные выпады, и из уважения, из-за той связи, которая у нас была или есть благодаря тому, что мы оба родом из Сагино, я много раз удерживался от ответа. Потому что знаю, что когда отвечаю на дерьмо, это превращается во что-то огромное, и парни получают больше публичности, чем получили бы, если бы я молчал. Поэтому старался занимать позицию: «Я ничего не скажу», чтобы не давать людям лишней публичности. Но важнее даже не это — я стараюсь оставаться в пространстве уважения. В конце концов, у меня есть свои убеждения, и они в том, что я очень долго поддерживал этого парня. Я не тот человек, который меняет своё мнение. Я не буду просто так нападать или вступать в перепалки, из-за уважения и любви, которые у меня были к нему с детства.

Но выпады продолжаются. Ты продолжаешь атаковать меня, а при этом сам не оправдал ожиданий! Но надо признать: для игрока, каким ты был, и защитника, каким ты себя считал, отсутствие даже одной символической второй сборной защиты — это разочарование. Первый номер драфта — от таких игроков обычно ждут награды «Новичок года». Хотя в Первую сборную новичков ты попал — это факт, которого у меня нет. Я мало играл в свой первый год как 35-й номер, так что не могу сказать, что попадал в символическую сборную новичков. Так что да, снимаю шляпу. Но, как я уже сказал, эти выпады просто сбивают с толку. Потому что если бы я закончил карьеру сегодня — моя карьера всё равно была бы лучше, куда более значимой. Кеньон Мартин дважды проигрывал в финале НБА. Он, можно сказать, «понюхал» финал. Но не попробовал по-настоящему. Так что резюме должно быть покрепче, чтобы продолжать бросать камни в мою сторону», — приводит слова Грина Yahoo Sports.