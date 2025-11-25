9 очков Егора Дёмина не помогли «Бруклину» избежать поражения в дерби с «Нью-Йорком»
В ночь с 24 на 25 ноября мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 — дерби местных клубов «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс». Гости выиграли встречу со счётом 113:100.
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 113
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Клауни - 31, Портер - 16, Пауэлл - 15, Дёмин - 9, Клэкстон - 8, Мэнн - 6, Уилсон - 6, Шарп - 5, Мартин - 4, Уильямс, Лидделл, Этьенн
Нью-Йорк Никс: Таунс - 37, Брансон - 27, Бриджес - 16, Кларксон - 12, Макбрайд - 9, Харт - 7, Ябуселе - 3, Колек - 2, Дадье, Эвбуомван, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал девять очков, собрал шесть подборов и отдал две результативные передачи. При игровом времени 27.52 Егор реализовал 4 из 11 бросков с игры (1 из 8 трёхочковых) и 0 из 1 штрафного, один раз сфолил, совершил одну потерю и оформил один перехват. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+1».
Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал тяжёлый форвард «Никс» Карл-Энтони Таунс — 37 очков, 12 подборов и три ассиста.
