Главная Баскетбол Новости

Бруклин Нетс — Нью-Йорк Никс, результат матча 25 ноября 2025, счет 100:113, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

9 очков Егора Дёмина не помогли «Бруклину» избежать поражения в дерби с «Нью-Йорком»
Комментарии

В ночь с 24 на 25 ноября мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 — дерби местных клубов «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс». Гости выиграли встречу со счётом 113:100.

НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 113
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Клауни - 31, Портер - 16, Пауэлл - 15, Дёмин - 9, Клэкстон - 8, Мэнн - 6, Уилсон - 6, Шарп - 5, Мартин - 4, Уильямс, Лидделл, Этьенн
Нью-Йорк Никс: Таунс - 37, Брансон - 27, Бриджес - 16, Кларксон - 12, Макбрайд - 9, Харт - 7, Ябуселе - 3, Колек - 2, Дадье, Эвбуомван, Джемисон, Диавара, Хукпорти

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал девять очков, собрал шесть подборов и отдал две результативные передачи. При игровом времени 27.52 Егор реализовал 4 из 11 бросков с игры (1 из 8 трёхочковых) и 0 из 1 штрафного, один раз сфолил, совершил одну потерю и оформил один перехват. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+1».

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал тяжёлый форвард «Никс» Карл-Энтони Таунс — 37 очков, 12 подборов и три ассиста.

