9 очков Егора Дёмина не помогли «Бруклину» избежать поражения в дерби с «Нью-Йорком»

В ночь с 24 на 25 ноября мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 — дерби местных клубов «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс». Гости выиграли встречу со счётом 113:100.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал девять очков, собрал шесть подборов и отдал две результативные передачи. При игровом времени 27.52 Егор реализовал 4 из 11 бросков с игры (1 из 8 трёхочковых) и 0 из 1 штрафного, один раз сфолил, совершил одну потерю и оформил один перехват. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+1».

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал тяжёлый форвард «Никс» Карл-Энтони Таунс — 37 очков, 12 подборов и три ассиста.