Баскетбол

Мемфис Гриззлиз — Денвер Наггетс, результат матча 25 ноября 2025, счет 115:125, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» победить в гостях «Мемфис»
В ночь с 24 на 25 ноября мск на паркете арены «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 125:115.

НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Ландейл - 26, Уэллс - 22, Спенсер - 18, Джексон - 16, Альдама - 12, Колдуэлл-Поуп - 8, Уильямс Мл. - 6, Иди - 2, Кауард - 2, Бафкин, Джамай, Джексон, Кончар
Денвер Наггетс: Мюррэй - 29, Уотсон - 27, Джонсон - 18, Йокич - 17, Хардуэй-младший - 13, Браун - 9, Валанчюнас - 6, Ннаджи - 6, Джонс, Тайсон, Бейтс, Холмс, Джонс, Пикетт

Лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл — на его счету 17 очков, 10 подборов и 16 результативных передач.

29 очков на счету разыгрывающего защитника «Денвера» Джамала Мюррэя, который добавил к ним три подбора и восемь ассистов. В активе центрового «Мемфиса» Джока Ландейла дабл-дабл — 26 очков, 10 подборов и две результативные передачи.

