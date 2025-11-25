Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» победить в гостях «Мемфис»

В ночь с 24 на 25 ноября мск на паркете арены «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 125:115.

Лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл — на его счету 17 очков, 10 подборов и 16 результативных передач.

29 очков на счету разыгрывающего защитника «Денвера» Джамала Мюррэя, который добавил к ним три подбора и восемь ассистов. В активе центрового «Мемфиса» Джока Ландейла дабл-дабл — 26 очков, 10 подборов и две результативные передачи.