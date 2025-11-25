«Голден Стэйт» переиграл «Юту», у Стефена Карри 31 очко

В ночь с 24 на 25 ноября мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Юта Джаз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 134:117.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри — в его активе 31 очко, четыре подбора и две результативные передачи.

«Уорриорз» выиграли после трёх поражений подряд. «Джаз» уступили в четвёртой встрече кряду.