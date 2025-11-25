Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Голден Стэйт Уорриорз — Юта Джаз, результат матча 25 ноября 2025, счет 134:117, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Голден Стэйт» переиграл «Юту», у Стефена Карри 31 очко
Комментарии

В ночь с 24 на 25 ноября мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Юта Джаз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 134:117.

НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
134 : 117
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Хилд - 20, Батлер - 18, Муди - 15, Пэйтон II - 9, Ричард - 9, Сантос - 9, Пост - 9, Подзиемски - 6, Джексон-Дэвис - 5, Спенсер - 3
Юта Джаз: Джордж - 28, Бэйли - 21, Маркканен - 17, Сенсабо - 16, Андерсон - 12, Филиповски - 11, Нуркич - 8, Кольер - 2, Михайлюк - 2, Уильямс, Клейтон, Лав

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри — в его активе 31 очко, четыре подбора и две результативные передачи.

«Уорриорз» выиграли после трёх поражений подряд. «Джаз» уступили в четвёртой встрече кряду.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android