«Голден Стэйт» переиграл «Юту», у Стефена Карри 31 очко
В ночь с 24 на 25 ноября мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Юта Джаз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 134:117.
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
134 : 117
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Хилд - 20, Батлер - 18, Муди - 15, Пэйтон II - 9, Ричард - 9, Сантос - 9, Пост - 9, Подзиемски - 6, Джексон-Дэвис - 5, Спенсер - 3
Юта Джаз: Джордж - 28, Бэйли - 21, Маркканен - 17, Сенсабо - 16, Андерсон - 12, Филиповски - 11, Нуркич - 8, Кольер - 2, Михайлюк - 2, Уильямс, Клейтон, Лав
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри — в его активе 31 очко, четыре подбора и две результативные передачи.
«Уорриорз» выиграли после трёх поражений подряд. «Джаз» уступили в четвёртой встрече кряду.
