НБА: результаты игр 25 ноября

В ночь на 25 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого в общей сложности прошло 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр на 25 ноября:

«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 110:99;

«Индиана Пэйсерс» — «Детройт Пистонс» — 117:122;

«Майами Хит» — «Даллас Маверикс» — 106:102;

«Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс» — 100:113;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Чикаго Буллз» — 143:130;

«Мемфис Гриззлиз» — «Денвер Наггетс» — 115:125;

«Милуоки Бакс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 103:115;

«Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс» — 92:114;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Юта Джаз» — 134:117;

«Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:112 (ОТ).

