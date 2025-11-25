НБА: результаты игр 25 ноября
В ночь на 25 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого в общей сложности прошло 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
НБА. Результаты игр на 25 ноября:
«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 110:99;
«Индиана Пэйсерс» — «Детройт Пистонс» — 117:122;
«Майами Хит» — «Даллас Маверикс» — 106:102;
«Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс» — 100:113;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Чикаго Буллз» — 143:130;
«Мемфис Гриззлиз» — «Денвер Наггетс» — 115:125;
«Милуоки Бакс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 103:115;
«Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс» — 92:114;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Юта Джаз» — 134:117;
«Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:112 (ОТ).
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
110 : 99
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 37, Барнс - 18, Мамукелашвили - 12, Куикли - 11, Шид - 9, Пёлтль - 7, Уолтер - 5, Мюррей-Бойлс - 4, Агбаджи - 4, Баттл - 3, Лоусон, Дик, Могбо, Темпл, Хепбёрн
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 17, Тайсон - 15, Мобли - 14, Томлин - 14, Болл - 8, Проктор - 8, Ливингстон - 7, Нэнс - 6, Брайант - 5, Траверс - 5, Уэйд
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
117 : 122
Детройт Пистонс
Детройт
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 24, Уокер - 21, Макконнелл - 16, Матурин - 14, Нембард - 12, Хафф - 11, Робинсон-Эрл - 10, Джексон - 9, Питер, Деннис, Брэдли, Мэтьюз, Шеппард
Детройт Пистонс: Каннингем - 24, Леверт - 19, Дюрен - 17, Томпсон - 13, Харрис - 12, Айви - 12, Стюарт - 9, Робинсон - 9, Дженкинс - 5, Грин - 2, Холланд, Рид, Ланир
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 102
Даллас Маверикс
Даллас
Майами Хит: Хирроу - 24, Уэр - 20, Адебайо - 17, Жакез-мл. - 13, Ларссон - 9, Фонтеккио - 8, Митчелл - 8, Джонсон - 7, Йович, Смит, Гарднер, Янг, Уиггинс, Пауэлл, Якуционис
Даллас Маверикс: Вашингтон - 27, Кристи - 15, Томпсон - 13, Уильямс - 12, Флэгг - 12, Гэффорд - 11, Маршалл - 7, Харди - 3, Нембард - 2, Расселл, Пауэлл, Мартин, Сиссе
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 113
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Клауни - 31, Портер - 16, Пауэлл - 15, Дёмин - 9, Клэкстон - 8, Мэнн - 6, Уилсон - 6, Шарп - 5, Мартин - 4, Уильямс, Лидделл, Этьенн
Нью-Йорк Никс: Таунс - 37, Брансон - 27, Бриджес - 16, Кларксон - 12, Макбрайд - 9, Харт - 7, Ябуселе - 3, Колек - 2, Дадье, Эвбуомван, Джемисон, Диавара, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
143 : 130
Чикаго Буллз
Чикаго
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 29, Мёрфи - 20, Бей - 20, Альварадо - 16, Фирс - 15, Мисси - 14, Макгауэнс - 11, Пиви - 10, Куин - 8, Джордан, Хоукинс, Луни
Чикаго Буллз: Досунму - 28, Уайт - 24, Гидди - 21, Смит - 13, Картер - 11, Бузелис - 10, Джонс - 10, Филлипс - 7, Уильямс - 6, Миллер, Эссанг, Олбрич
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Ландейл - 26, Уэллс - 22, Спенсер - 18, Джексон - 16, Альдама - 12, Колдуэлл-Поуп - 8, Уильямс Мл. - 6, Иди - 2, Кауард - 2, Бафкин, Джамай, Джексон, Кончар
Денвер Наггетс: Мюррэй - 29, Уотсон - 27, Джонсон - 18, Йокич - 17, Хардуэй-младший - 13, Браун - 9, Валанчюнас - 6, Ннаджи - 6, Джонс, Тайсон, Бейтс, Холмс, Джонс, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
103 : 115
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Милуоки Бакс: Портис - 22, Энтони - 16, Кузма - 15, Тёрнер - 13, Трент-мл. - 12, Роллинз - 10, Грин - 6, Сирс - 3, Адетокунбо - 3, Джексон - 3, Симс, Харрис, Коффи, Нэнс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 35, Авдия - 22, Клингэн - 14, Лав - 13, Камара - 13, Уильямс - 8, Рит - 3, Сиссоко - 3, Рупер - 2, Мюррэй - 2, Лиллард, Тибулл, Холидэй, Ян, Шарп
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
92 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Финикс Санз: Брукс - 29, Букер - 18, Гиллеспи - 16, О'Нил - 12, Гудвин - 7, Ричардс - 4, Буей - 3, Игодаро - 2, Хэйс - 1, Малуач, Ливерс, Флеминг
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 28, Холидей - 22, Шенгюн - 18, Смит II - 17, Окоги - 9, Шеппард - 7, Адамс - 6, Дэвисон - 5, Капела - 2, Исон, Кроуфорд, Грин
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
134 : 117
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Хилд - 20, Батлер - 18, Муди - 15, Пэйтон II - 9, Ричард - 9, Сантос - 9, Пост - 9, Подзиемски - 6, Джексон-Дэвис - 5, Спенсер - 3
Юта Джаз: Джордж - 28, Бэйли - 21, Маркканен - 17, Сенсабо - 16, Андерсон - 12, Филиповски - 11, Нуркич - 8, Кольер - 2, Михайлюк - 2, Уильямс, Клейтон, Лав
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
117 : 112
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Дерозан - 33, Мюррэй - 26, Монк - 22, Ачиува - 10, Лавин - 7, Уэстбрук - 7, Шрёдер - 6, Клиффорд - 3, Юбэнкс - 2, Рейно - 1, Макдермотт, Шарич, Картер, Эллис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Дивинченцо - 17, Рэндл - 17, Рид - 15, Гобер - 11, Макдэниелс - 6, Конли - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Хиланд, Джузэнг, Беранже, Кларк, Миллер
