Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 25 ноября

Евролига: расписание матчей на 25 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 25 ноября, в Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики европейского баскетбола смогут увидеть шесть матчей 13-го тура регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Евролига. Расписание на 25 ноября:

19:00 мск — «Дубай» — «Париж»;
20:45 мск — «Фенербахче» — «Виртус»;
21:00 мск — «Жальгирис» — «Баскония»;
21:00 мск — «Хапоэль» Тель Авив — «Реал» Мадрид;
22:15 мск — «Панатинаикос» — «Партизан»;
22:30 мск — «Валенсия» — «Бавария».

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого девять побед и три поражения. На второй и третьей строчках находятся греческий «Олимпиакос» и сербская «Црвена Звезда» (по восемь побед и четыре поражения).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
Экс-тренер ЦСКА Этторе Мессина покинул свой пост в клубе Евролиги «Олимпия» Милан

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android