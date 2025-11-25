Евролига: расписание матчей на 25 ноября

Во вторник, 25 ноября, в Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики европейского баскетбола смогут увидеть шесть матчей 13-го тура регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Евролига. Расписание на 25 ноября:

19:00 мск — «Дубай» — «Париж»;

20:45 мск — «Фенербахче» — «Виртус»;

21:00 мск — «Жальгирис» — «Баскония»;

21:00 мск — «Хапоэль» Тель Авив — «Реал» Мадрид;

22:15 мск — «Панатинаикос» — «Партизан»;

22:30 мск — «Валенсия» — «Бавария».

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого девять побед и три поражения. На второй и третьей строчках находятся греческий «Олимпиакос» и сербская «Црвена Звезда» (по восемь побед и четыре поражения).

