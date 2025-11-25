Авторитетный портал оценил игру Дёмина в проигранном матче с «Нью-Йорк Никс»

Аналитик NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поставил оценки игрокам «Бруклин Нетс» за матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Нью-Йорк Никс» (110:113).

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин, набравший девять очков, шесть подборов и две результативные передачи, получил оценку C — (чуть ниже среднего уровня).

«У Дёмина были трудности с бросками: не шёл дальний бросок, хотя защита «Никс» позволяла создавать моменты и давала ему хорошие шансы. Он здорово проявил себя в борьбе за подборы, но его индивидуальные проходы и организация атак с мячом оказались недостаточными в игре, где «Нью-Йорк» заставлял «Бруклин» разыгрывать эпизоды через дриблинг», — говорится в материале обозревателя.

