Валенсия Баскет — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:30 Мск
Авторитетный портал оценил игру Дёмина в проигранном матче с «Нью-Йорк Никс»

Авторитетный портал оценил игру Дёмина в проигранном матче с «Нью-Йорк Никс»
Аналитик NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поставил оценки игрокам «Бруклин Нетс» за матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Нью-Йорк Никс» (110:113).

НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 113
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Клауни - 31, Портер - 16, Пауэлл - 15, Дёмин - 9, Клэкстон - 8, Мэнн - 6, Уилсон - 6, Шарп - 5, Мартин - 4, Уильямс, Лидделл, Этьенн
Нью-Йорк Никс: Таунс - 37, Брансон - 27, Бриджес - 16, Кларксон - 12, Макбрайд - 9, Харт - 7, Ябуселе - 3, Колек - 2, Дадье, Эвбуомван, Джемисон, Диавара, Хукпорти

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин, набравший девять очков, шесть подборов и две результативные передачи, получил оценку C — (чуть ниже среднего уровня).

«У Дёмина были трудности с бросками: не шёл дальний бросок, хотя защита «Никс» позволяла создавать моменты и давала ему хорошие шансы. Он здорово проявил себя в борьбе за подборы, но его индивидуальные проходы и организация атак с мячом оказались недостаточными в игре, где «Нью-Йорк» заставлял «Бруклин» разыгрывать эпизоды через дриблинг», — говорится в материале обозревателя.

У Егора Дёмина в «Бруклине» непростая полоса. «Нетс» проиграли дважды за двое суток
У Егора Дёмина в «Бруклине» непростая полоса. «Нетс» проиграли дважды за двое суток

Главные новости дня:

