22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Идеальный». Кевин Дюрант назвал величайшего баскетболиста всех времён

Комментарии

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант высказался о легендарном игроке НБА Майкле Джордане, отметив, что считает его величайшим.

«Кого бы я хотел видеть в моём проекте The Boardroom? Майкла Джордана… У него невероятная аура. Он может сказать что угодно — и это всегда звучит идеально. Это величайший игрок всех времён. Идеальный баскетболист, идеальный бизнесмен. Он научил всех, как быть великим на площадке и как максимально использовать свои возможности за её пределами. Он был совершенен», — сказал Дюрант в эфире шоу Up and Adams, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

