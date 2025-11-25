«Идеальный». Кевин Дюрант назвал величайшего баскетболиста всех времён

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант высказался о легендарном игроке НБА Майкле Джордане, отметив, что считает его величайшим.

«Кого бы я хотел видеть в моём проекте The Boardroom? Майкла Джордана… У него невероятная аура. Он может сказать что угодно — и это всегда звучит идеально. Это величайший игрок всех времён. Идеальный баскетболист, идеальный бизнесмен. Он научил всех, как быть великим на площадке и как максимально использовать свои возможности за её пределами. Он был совершенен», — сказал Дюрант в эфире шоу Up and Adams, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

