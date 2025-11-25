Видео: Дёмин принял участие в забавном челлендже, справившись с первой попытки

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вместе с другими новичками команды принял участие в забавном челлендже. Егору, а также Дрейку Пауэллу, Дэнни Вульфу и Бену Сарафу предложили поймать стаканом другой стакан. Дёмин справился с первой попытки за несколько секунд.

Егор Дёмин принял участие в забавном челлендже:

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» встречался с клубом «Нью-Йорк Никс» (110:113). Дёмин провёл на паркете почти 28 минут и за это время набрал девять очков, совершил шесть подборов, а также отдал две результативные передачи.