Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Дёмин принял участие в забавном челлендже, справившись с первой попытки

Видео: Дёмин принял участие в забавном челлендже, справившись с первой попытки
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вместе с другими новичками команды принял участие в забавном челлендже. Егору, а также Дрейку Пауэллу, Дэнни Вульфу и Бену Сарафу предложили поймать стаканом другой стакан. Дёмин справился с первой попытки за несколько секунд.

Егор Дёмин принял участие в забавном челлендже:

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» встречался с клубом «Нью-Йорк Никс» (110:113). Дёмин провёл на паркете почти 28 минут и за это время набрал девять очков, совершил шесть подборов, а также отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
У Егора Дёмина в «Бруклине» непростая полоса. «Нетс» проиграли дважды за двое суток
У Егора Дёмина в «Бруклине» непростая полоса. «Нетс» проиграли дважды за двое суток
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android