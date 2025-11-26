«Црвена Звезда» — «Олимпиакос»: где смотреть матч Евролиги, на каком канале

В среду, 26 ноября, в Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026, где в одном из матчей встретятся два коллектива, находящиеся в топ-4 турнирной таблицы, — белградская «Црвена Звезда» и «Олимпиакос» из Пирея.

Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.

Сербские баскетболисты после 12 проведённых матчей в сезоне-2025/2026 одержали восемь побед при четырёх поражениях. У «Олимпиакоса», который является действующим обладателем бронзовых медалей прошлого сезона, в 12 матчах также восемь побед и четыре поражения.