Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Црвена Звезда» Белград — «Олимпиакос» Пирей: где смотреть матч Евролиги, на каком канале

«Црвена Звезда» — «Олимпиакос»: где смотреть матч Евролиги, на каком канале
Комментарии

В среду, 26 ноября, в Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026, где в одном из матчей встретятся два коллектива, находящиеся в топ-4 турнирной таблицы, — белградская «Црвена Звезда» и «Олимпиакос» из Пирея.

Права на трансляцию матча Евролиги «Црвена Звезда» — «Олимпиакос» в России принадлежат Okko.
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
26 ноября 2025, среда. 21:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.

Сербские баскетболисты после 12 проведённых матчей в сезоне-2025/2026 одержали восемь побед при четырёх поражениях. У «Олимпиакоса», который является действующим обладателем бронзовых медалей прошлого сезона, в 12 матчах также восемь побед и четыре поражения.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
Экс-тренер ЦСКА Этторе Мессина покинул свой пост в клубе Евролиги «Олимпия» Милан
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android