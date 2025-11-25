«Словно личная копилка». Владельца клуба НБА обвинили в доведении команды до убытков

Миноритарные владельцы «Финикс Санз» Скотт Селдин и Энди Кольберг подали новый иск против владельца команды Мэтью Ишбии, утверждая, что он использует франшизу «как личную копилку» и довёл клуб до убытков. Об этом информирует ESPN.

Иск, поданный в суд штата Делавэр, стал продолжением конфликта после покупки Ишбии контрольного пакета команды в 2023 году. Владельцы утверждают, что Ишбия предоставлял кредиты по завышенным ставкам, продавал права на арену своей ипотечной компании, арендовал у себя тренировочные площадки и создавал структуры для присвоения активов «Санз». Кроме того, они обвиняют его в попытке размыть их доли через капиталовложения с жёстким сроком.

Ишбия отверг обвинения, назвав иск «шантажом в юридической форме», заявив, что инвестировал в команды (в том числе женскую) и создаёт ценность для фанатов.

