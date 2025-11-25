Фото: Карри отдал дань уважения Майклу Джордану, вспомнив знаменитую «гриппозную игру»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (134:117) вышел на разминку в знаменитых кроссовках Air Jordan 12 Flu Game, отдав таким образом дань уважения легенде лиги Майклу Джордану.

Фото: БК «Голден Стэйт Уорриорз»

В таких же кроссовках Джордан провёл пятую игру финала 1997 года с «Ютой». Тогда, несмотря на болезнь, он набрал 38 очков, семь подборов, пять передач и три перехвата, чем помог «Чикаго Буллз» одержать важную победу. Этот момент считается одним из самых знаковых в карьере Майкла и получил название «гриппозная игра».

Ранее Карри уже посвящал свои кроссовки легендам НБА, включая Коби Брайанта. Такие жесты подчёркивают уважение игрока к истории баскетбола и его влияние на культуру за пределами площадки.

Стефену Карри подарили Лабубу в Китае: