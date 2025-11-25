Американец Дуэйн Бэйкон высказался о России после ухода из «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Дуэйн Бэйкон поделился впечатлениями от выступления в Российской Федерации. За клуб из Санкт-Петербурга американский спортсмен выступал в сезоне-2024/2025. Был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона Единой лиги. В настоящий момент Бэйкон выступает за «Дубай».

«Ох, он направляется в Россию в это время, он слишком любит эту игру», — говорили все. Да, я взял этот шанс, это не было похоже ни на что другое. Здесь всё хорошо, прекрасная природа и атмосфера.

Награда MVP? Да, это невероятно, особенно потому, что тем летом, до подписания контракта с «Зенитом», я сказал себе, что пришло время, я стал приносить некоторую почесть. Я приехал туда с чистым разумом, но я абсолютно не знал, что произойдёт. До своего приезда я поговорил с тренером, с командой… Это прекрасная организация, они были в Евролиге, сейчас они не в Евролиге только из-за ситуации с боевыми действиями. Из-за них все боятся летать в Россию по какой-то причине, но на самом деле всё прекрасно. И когда я наконец прибыл, мы начали играть… Это был первый сезон за границей, когда я играл свободно. Я не позволял ничему выводить меня из себя», — приводит слова Бэйкона телеграм-канал «СБГ Daily» со ссылкой на его выступление на канале в YouTube.

