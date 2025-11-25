The Athletic представил рейтинг силы команд НБА. «Бруклин» Дёмина — на 26-м месте

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй представил рейтинг силы команд НБА. Первое место в рейтинге эксперта заняла «Оклахома-Сити Тандер», ставшая чемпионом в прошлом сезоне НБА. «Бруклин Нетс», за который выступает россиянин Егор Дёмин, оказался на 26-м месте списка.

«Достаточно взглянуть на состав «Бруклина», чтобы понять — победы сейчас не главный приоритет команды. «Нетс» полностью перестроились, использовали все пять первых выборов на драфте и надеются на удачу с лотерейным пиком 2026 года.

Для главного тренера, впервые возглавившего команду в НБА, это, безусловно, непростая задача. Тем не менее важно создавать в команде атмосферу, которая позволяет игрокам развиваться. Перед редкой победой «Нетс» в пятницу в Бостоне Фернандес отметил:

«Есть разница между тем, чтобы проигрывать, и тем, чтобы быть неудачником. Проигрывать — значит не достигать желаемого результата. А быть неудачником — значит проигрывать и при этом не заботиться о результате или не быть готовым делать всё, чтобы добиться успеха», – говорится в материале Мюррэя о «Бруклине».

