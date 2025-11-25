Скидки
Валенсия Баскет — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Андреас Пистиолис оценил переход серба Луки Митровича в ЦСКА

Андреас Пистиолис оценил переход серба Луки Митровича в ЦСКА
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал переход в команду сербского центрового Луки Митровича. Ранее сообщалось, что стороны заключили соглашение, рассчитанное до окончания нынешнего сезона. Контракт должен вступить в силу после прохождения спортсменом медобследования в Москве.

«Рад приветствовать Луку в ЦСКА. Он опытный игрок, чья карьера говорит сама за себя. Луке предстоит сложная задача адаптации к нашей системе, но благодаря поддержке товарищей по команде, клуба и наших болельщиков, уверен, он быстро адаптируется и внесёт ценный вклад в успех команды», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

