Андреас Пистиолис оценил переход серба Луки Митровича в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал переход в команду сербского центрового Луки Митровича. Ранее сообщалось, что стороны заключили соглашение, рассчитанное до окончания нынешнего сезона. Контракт должен вступить в силу после прохождения спортсменом медобследования в Москве.

«Рад приветствовать Луку в ЦСКА. Он опытный игрок, чья карьера говорит сама за себя. Луке предстоит сложная задача адаптации к нашей системе, но благодаря поддержке товарищей по команде, клуба и наших болельщиков, уверен, он быстро адаптируется и внесёт ценный вклад в успех команды», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

