Видео: Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича

Американский рэпер и актёр Снуп Догг был впечатлён автомобилем Bugatti W16 Mistral разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. Соответствующим видео поделилась пресс-служба калифорнийской команды.

Снуп Догг оценил роскошный автомобиль игрока «Лейкерс» Луки Дончича:

По данным инсайдеров – Bugatti W16 Mistral, уже 15-й автомобиль в коллекции словенского спортсмена. Его приблизительная стоимость составляет $ 5 млн, а максимальная скорость – 454 км в час.

Дончич к настоящему моменту принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 34,5 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 8,9 передачи.