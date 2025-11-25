«Прекрасно знаю, куда иду». Лука Митрович впервые высказался о переходе в ЦСКА

Центровой Лука Митрович поделился впечатлениями о подписании контракта с московским ЦСКА. Стороны заключили соглашение, которое рассчитано до окончания нынешнего сезона. Контракт должен вступить в силу после прохождения спортсменом медобследования в Москве.

«Счастлив стать частью такой большой команды, как ЦСКА. Прекрасно знаю, куда иду, какие амбиции и цели на сезон. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее освоиться и помочь команде достичь этих целей. С нетерпением жду встречи со всеми вами!» — приводит слова Митровича пресс-служба московского клуба.

До перехода в ЦСКА Лука выступал за «Црвену Звезду».

