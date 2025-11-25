Скидки
Валенсия Баскет — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Пропуск Кевином Дюрантом матчей в НБА может быть связан с рождением ребёнка

Пропуск Кевином Дюрантом матчей в НБА может быть связан с рождением ребёнка
Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (114:92), а также не сыграет в ближайшей встрече с «Голден Стэйт Уорриорз». Ранее сообщалось, что баскетболист отсутствует по семейным обстоятельствам. Инсайдер Джон Гамбадоро поделился подробностями, сообщив, что отсутствие Дюранта может быть связано с тем, что он в скором времени станет отцом.

«Это не моя инсайдерская информация, но кое-кто сказал мне следующее: «Думаю, у него родится ребёнок». Похоже, именно поэтому он не играет, хотя я не уверен. Просто мне сказали: «Мне кажется, он готовится стать отцом», — сказал Гамбадоро на канале Arizona Sports в YouTube.

Дюрант не женат и у него нет детей, что уже давно является предметом обсуждений в социальных сетях.

«Идеальный». Кевин Дюрант назвал величайшего баскетболиста всех времён

Дюрант, Амен Томпсон и Шенгюн на медиадне «Хьюстон Рокетс»:

