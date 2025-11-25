Гомельский оценил перспективы «Зенита» в случае назначения Итудиса или лучших тренеров НБА

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно главного тренера «Зенита» Александра Секулича. Болельщик поинтересовался, являются ли опыт и достижения словенского специалиста достаточным основанием для полного доверия к его методикам.

«Самая большая ошибка, которую может допустить менеджмент любого клуба – это назначить на пост главного тренера специалиста, чьи решения будут вызывать недоверие и сомнение. Секулич сменил тренера очень высокого класса — Паскуаля. Но принял (с опозданием по веским причинам) уже значительно обновлённый состав. Какую систему обороны хочет поставить Секулич в «Зените», мы с вами не знаем. Но его опыт и класс даёт мне право верить в то, что он знает, что делает. Я понимаю настроение болельщиков «Зенита», которые жаждут результата прямо сейчас. Однако с уверенностью могу сказать, что даже если «Зенит» выбрал бы не Секулича, а Желько Обрадовича, Димитриса Итудиса, Шарунаса Ясикявичюса или Георгиоса Барцокаса, то всё равно пришлось бы ожидать результата в течение достаточно долгого периода времени. Практически то же самое могу сказать и о лучших тренерах НБА – Майке Брауне, Эрике Споэльстре, Марке Дэйгнолте или Дэвиде Адельмане. Доля болельщика — ждать и надеяться.

А Секулич, с моей точки зрения, доказал свою компетентность в таком нелёгком деле, как управление баскетбольной командой высокого класса. Кстати, каждый профессиональный тренер отлично знает, что его назначали, чтобы рано или поздно уволить», — написал Гомельский.

На посту главного тренера «Зенита» Секулич сменил испанца Хавьера Паскуаля по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ. В настоящий момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе семь побед и пять поражений.

