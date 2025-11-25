Чемпион Европы Сергей Быков высказался о перспективах Егора Дёмина в «Бруклине»

Бывший российский игрок и чемпион Европы 2007 года Сергей Быков поделился мнением о соотечественнике разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине. Быков отметил, за счёт чего 19-летний спортсмен может приносить пользу команде.

«Можно за счёт баскетбольного IQ и техники быть эффективным на площадке. Однако на долгосрочной прямой или на протяжении регулярного чемпионата НБА, конечно, физическое состояние будет сказываться. Но, опять же, многое зависит от того, какое время Дёмин будет получать», — приводит слова Быкова Liveresult.

Дёмин к настоящему моменту принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 7,6 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 3,4 передачи.

Егор Дёмин показал впечатляющие навыки игры в кендаму: