«Всё ещё раскачиваюсь». Леброн — о первых матчах в рекордном сезоне НБА

40-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, рассказал, как чувствует себя после первых матчей в рекордном для себя 23-м сезоне НБА.

«С каждой встречей я буду играть всё лучше и лучше. Хотя, честно говоря, эта неделя была для меня чем-то вроде тренировочного лагеря. У меня вообще не было возможности потренироваться с парнями — ни во время предсезонки, ни во время их лагеря. Так что я всё ещё раскачиваюсь.

Единственный способ вернуться в форму — это играть в баскетбол. Физически чувствую себя в отличной форме, но что касается кардио, то минувший матч с «Ютой», проходивший на другой высоте над уровнем моря, не помог мне. Точно не способствовал улучшению выносливости», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.