Джей Джей Редик назвал слабое место «Лейкерс» в данный момент

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик заявил, что команда должна работать над реализацией бросков.

«Насколько команда уверена в своих бросках? Мы бросаем. Сейчас мы буквально одна из худших команд НБА по реализации бросков. Но я не думаю, что это отражает настоящее положении дел. Нам нужно бросать с уверенностью. Что касается трёхочковых, то в прошлом сезоне мы начали очень плохо. Чтобы быть настолько хорошими, насколько мы хотим, нам нужно лучше бросать», — сказал Редик на пресс-конференции.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает третье место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 12 побед при четырёх поражениях.

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»: