Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джей Джей Редик назвал слабое место «Лейкерс» в данный момент

Джей Джей Редик назвал слабое место «Лейкерс» в данный момент
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик заявил, что команда должна работать над реализацией бросков.

«Насколько команда уверена в своих бросках? Мы бросаем. Сейчас мы буквально одна из худших команд НБА по реализации бросков. Но я не думаю, что это отражает настоящее положении дел. Нам нужно бросать с уверенностью. Что касается трёхочковых, то в прошлом сезоне мы начали очень плохо. Чтобы быть настолько хорошими, насколько мы хотим, нам нужно лучше бросать», — сказал Редик на пресс-конференции.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает третье место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 12 побед при четырёх поражениях.

Материалы по теме
Главные сюрпризы на старте сезона в НБА. Что мы узнали о лиге за месяц?
Главные сюрпризы на старте сезона в НБА. Что мы узнали о лиге за месяц?

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android