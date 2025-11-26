Названо достижение, которое в этом сезоне НБА покорилось только Стефену Карри

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри является единственным игроком в этом сезоне НБА, кто к настоящему моменту несколько раз набирал 30 и более очков, выполняя при этом не более одного штрафного броска. Об этом информирует Clutch Points.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри к данному моменту принял участие в 15 матчах, в которых в среднем набирал 28,8 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 3,9 передачи. Именитому разыгрывающему сейчас 37 лет.

В недавнем матче Карри отдал дань уважения легенде НБА Майклу Джордану, вспомнив знаменитую «гриппозную игру».

Стефен Карри вызвал восторг китайцев после данка левой рукой: