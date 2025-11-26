«Просто безумие». Лука Дончич высказался о Леброне Джеймсе

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич во время эфира с рэпером и актёром Снуп Доггом поделился впечатлениями об игре с ветераном калифорнийской команды Леброном Джеймсом.

Снуп Догг. Что было самым сложным в игре с Леброном Джеймсом?

Дончич. Я бы не сказал, что есть что-то сложное.

Снуп Догг. Вот это ответ, который я и хотел услышать. Играть с ним не сложно, наоборот — легко.

Донич. Он просто хочет быть лучшим, понимаешь? Мы обсуждаем его 23-й сезон в НБА. Я к 23-му сезону, наверное, уже не смогу нормально ходить, а он всё ещё играет на высшем уровне. Это просто безумие.

