Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Просто безумие». Лука Дончич высказался о Леброне Джеймсе

«Просто безумие». Лука Дончич высказался о Леброне Джеймсе
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич во время эфира с рэпером и актёром Снуп Доггом поделился впечатлениями об игре с ветераном калифорнийской команды Леброном Джеймсом.

Снуп Догг. Что было самым сложным в игре с Леброном Джеймсом?

Дончич. Я бы не сказал, что есть что-то сложное.

Снуп Догг. Вот это ответ, который я и хотел услышать. Играть с ним не сложно, наоборот — легко.

Донич. Он просто хочет быть лучшим, понимаешь? Мы обсуждаем его 23-й сезон в НБА. Я к 23-му сезону, наверное, уже не смогу нормально ходить, а он всё ещё играет на высшем уровне. Это просто безумие.

Материалы по теме
Главные сюрпризы на старте сезона в НБА. Что мы узнали о лиге за месяц?
Главные сюрпризы на старте сезона в НБА. Что мы узнали о лиге за месяц?

Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android