«Хочу стать следующим». Дончич высказался о Коби Брайанте и Леброне

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич время эфира с рэпером и актёром Снуп Доггом ппризнался, что хочет повторить путь Коби Брайанта и Леброна Джеймса в калифорнийской команде.

Снуп Догг. Удивительно осознавать, что ты пересекался с Коби Брайантом и теперь играешь с Леброном Джеймсом в здании, которое так много значит для нас в Лос-Анджелесе. Задумываешься ли ты об этом, когда выходишь на паркет в погоне за чемпионством?

Донич. Да, конечно. Коби добыл столько чемпионств, Леброн тоже выигрывал здесь титул. Я хочу стать следующим, кто это повторит. Но, знаете, я встретил Коби, играл с Леброном. Мне просто повезло, как всё сложилось в Словении. Я лишь хотел играть в баскетбол, попасть в НБА. А теперь я играю с лучшими.

