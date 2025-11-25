Леброн Джеймс пока не принял решения о своём будущем — ESPN

Звёздный лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пока не определился, будет ли нынешний сезон Национальной баскетбольной ассоциации последним в его карьере. Об этом сообщает издание ESPN.

Как информирует источник, 41-летний форвард может получить дополнительную мотивацию в каждом отдельном матче в случае, если он решит завершить карьеру по окончании сезона, однако на данный момент Леброн не принял окончательного решения.

Напомним, Джеймс пропустил старт сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации из-за воспаления седалищного нерва. Нынешний сезон является для Леброна 23-м в карьере в НБА, что стало рекордом среди всех игроков.