Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс пока не принял решения о своём будущем — ESPN

Леброн Джеймс пока не принял решения о своём будущем — ESPN
Комментарии

Звёздный лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пока не определился, будет ли нынешний сезон Национальной баскетбольной ассоциации последним в его карьере. Об этом сообщает издание ESPN.

Как информирует источник, 41-летний форвард может получить дополнительную мотивацию в каждом отдельном матче в случае, если он решит завершить карьеру по окончании сезона, однако на данный момент Леброн не принял окончательного решения.

Напомним, Джеймс пропустил старт сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации из-за воспаления седалищного нерва. Нынешний сезон является для Леброна 23-м в карьере в НБА, что стало рекордом среди всех игроков.

Материалы по теме
Леброн Джеймс — живая легенда НБА! Никто до него не выходил в 23 сезонах
Леброн Джеймс — живая легенда НБА! Никто до него не выходил в 23 сезонах
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android