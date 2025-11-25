Алперен Шенгюн ответил, что предпочёл бы выбрать — выиграть чемпионство НБА или золото ОИ

23-летний турецкий центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн ответил, что предпочёл бы выбрать — выиграть чемпионство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) или олимпийское золото в составе сборной Турции.

«Это сложный вопрос. Я бы сказал, олимпийское золото, конечно. Ради страны? Чёрт возьми, да», — приводит слова Шенгюна портал Basketball Network.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской организации Алперен принял участие в 15 матчах. В среднем за игру Шенгюн набирает 22,4 очка, делает 9,7 подбора, отдаёт 7,1 передачи и совершает 1,1 перехвата.

Также отметим, что Алперен принимал участие в Евробаскете-2025, в ходе которого в составе турецкой национальной команды выиграл серебро турнира.