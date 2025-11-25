Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алперен Шенгюн ответил, что предпочёл бы выбрать — выиграть чемпионство НБА или золото ОИ

Алперен Шенгюн ответил, что предпочёл бы выбрать — выиграть чемпионство НБА или золото ОИ
Комментарии

23-летний турецкий центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн ответил, что предпочёл бы выбрать — выиграть чемпионство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) или олимпийское золото в составе сборной Турции.

«Это сложный вопрос. Я бы сказал, олимпийское золото, конечно. Ради страны? Чёрт возьми, да», — приводит слова Шенгюна портал Basketball Network.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской организации Алперен принял участие в 15 матчах. В среднем за игру Шенгюн набирает 22,4 очка, делает 9,7 подбора, отдаёт 7,1 передачи и совершает 1,1 перехвата.

Также отметим, что Алперен принимал участие в Евробаскете-2025, в ходе которого в составе турецкой национальной команды выиграл серебро турнира.

Сейчас читают:
«Уникальный талант, он может гораздо больше». Кевин Дюрант — о Шенгюне
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android