Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Хочу стать следующим». Дончич заявил о желании выиграть титул с «Лейкерс»

«Хочу стать следующим». Дончич заявил о желании выиграть титул с «Лейкерс»
Комментарии

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», заявил, что хочет привезти титул чемпионов лиги в город.

«Коби принёс сюда столько чемпионских титулов. Знаете, Леброн принёс сюда чемпионский титул, так что я хочу стать следующим, кто это сделает», — сказал Лука Дончич в эфире подкаста Access Hollywood.

Дончич к настоящему моменту в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 34,5 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 8,9 передачи.

Дончич стал игроком калифорнийской команды 2 февраля 2025 года, перейдя в ходе громкого обмена с «Даллас Маверикс», в результате которого форвард Энтони Дэвис ушёл в техасский клуб.

Сейчас читают:
«Лейкерс» и ряд команд НБА могут серьёзно влететь. Ведут ли ниточки к Леброну?
«Лейкерс» и ряд команд НБА могут серьёзно влететь. Ведут ли ниточки к Леброну?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android