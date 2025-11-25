«Хочу стать следующим». Дончич заявил о желании выиграть титул с «Лейкерс»

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», заявил, что хочет привезти титул чемпионов лиги в город.

«Коби принёс сюда столько чемпионских титулов. Знаете, Леброн принёс сюда чемпионский титул, так что я хочу стать следующим, кто это сделает», — сказал Лука Дончич в эфире подкаста Access Hollywood.

Дончич к настоящему моменту в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 34,5 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 8,9 передачи.

Дончич стал игроком калифорнийской команды 2 февраля 2025 года, перейдя в ходе громкого обмена с «Даллас Маверикс», в результате которого форвард Энтони Дэвис ушёл в техасский клуб.