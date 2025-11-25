Скидки
Главная Баскетбол Новости

В ЦСКА оценили подписание легионера из Сербии

В ЦСКА оценили подписание легионера из Сербии
Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева поделилась мнением о подписании в команду 32-летнего сербского бигмена Луки Митровича.

— Ещё в межсезонье мы в принципе планировали посмотреть на состав команды и понять, в какой позиции требуется усиление, оставляя одно место легионера.

— То есть это очень хорошее усиление позиции пятого номера?
— По поводу очень или нет — жизнь покажет. Конечно же, Лука — квалифицированный баскетболист. В составе белградцев он стал пятикратным чемпионом Адриатической лиги, шестикратным чемпионом Сербии и восьмикратным обладателем Кубка Сербии, немало играл за рубежом, — приводит слова Фураевой портал «Матч ТВ».

