«Дубай» обыграл «Париж» в Евролиге

В Дубае (ОАЭ) завершился матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и французский «Париж». Встреча закончилась победой «Дубая» со счётом 90:89.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Маккинли Райт, набравший 24 очка и совершивший пять подборов. 19 очков и пять подборов на счету Филипа Петрушева.

В составе «Парижа» 22 очка и семь подборов набрал Дерек Уиллис. 13 очков и восемь передач на свой счёт записал Джастин Робинсон.

«Дубай» одержал третью победу в четырёх последних встречах. «Париж» потерпел второе поражение в Евролиге подряд.