Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дубай — Париж, результат матча 25 ноября 2025, счет 90:89, Евролига-2025/2026

«Дубай» обыграл «Париж» в Евролиге
Комментарии

В Дубае (ОАЭ) завершился матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и французский «Париж». Встреча закончилась победой «Дубая» со счётом 90:89.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
25 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Окончен
90 : 89
Париж
Париж, Франция
Дубай: Дангубич, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Эллис, Андерсон, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев, Райан, Каменьяш
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Роден, Стивенс, Файе, Морган, Бако, М'Бай, Уаттара, Уиллис

Самым результативным игроком в составе победителей стал Маккинли Райт, набравший 24 очка и совершивший пять подборов. 19 очков и пять подборов на счету Филипа Петрушева.

В составе «Парижа» 22 очка и семь подборов набрал Дерек Уиллис. 13 очков и восемь передач на свой счёт записал Джастин Робинсон.

«Дубай» одержал третью победу в четырёх последних встречах. «Париж» потерпел второе поражение в Евролиге подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Президент ФИБА высказался о лиге НБА в Европе, раскритиковав Евролигу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android