Дуэйн Уэйд категорично высказался о дебатах между Джорданом и Леброном

43-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» американец Дуэйн Уэйд поделился мнением о продолжающихся дебатах относительно величайшего игрока всех времён, в которых фигурируют Майкл Джордан и Леброн Джеймс.

«Майкл Джордан — это величайший баскетболист в истории, по моему личному мнению, и есть куча причин, по которым именно он должен быть им. Но у меня есть новый ответ на дебаты о величайшем между Джорданом и Леброном.

Поэтому скажу, что Майкл — это величайший игрок, за которым я когда-либо смотрел, а Леброн — это величайший игрок, которого я когда-либо видел вживую», — приводит слова Уэйда портал Sporting News.