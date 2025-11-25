«Фенербахче» победил «Виртус» из Болоньи с преимуществом в два очка в матче Евролиги

Сегодня, 25 ноября, состоялся матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким клубом «Фенербахче» и командой «Виртус» из Болоньи. Встреча завершилась со счётом 66:64 (15:17, 15:14, 20:16, 16:17) в пользу команды из Турции.

Наиболее результативным игроком в составе «Фенербахче» стал 29-летний американский защитник Уэйд Болдуин. Ему удалось набрать 18 очков, сделать два подбора, отдать три передачи и совершить два перехвата, а также один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе итальянского коллектива стал 28-летний американский защитник Мэтт Морган. В ходе встречи он набрал 13 очков, сделал один подбор и отдал две передачи.