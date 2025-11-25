Скидки
Главная Баскетбол Новости

Фенербахче — Виртус, результат матча 25 ноября 2025, счет 66:64, Евролига – 2025/2026

«Фенербахче» победил «Виртус» из Болоньи с преимуществом в два очка в матче Евролиги
Комментарии

Сегодня, 25 ноября, состоялся матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким клубом «Фенербахче» и командой «Виртус» из Болоньи. Встреча завершилась со счётом 66:64 (15:17, 15:14, 20:16, 16:17) в пользу команды из Турции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
25 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
66 : 64
Виртус
Болонья, Италия
Фенербахче: Бэкот, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Жагар, Колсон, Берч
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Ньянг, Accorsi, Олстон, Хэкетт, Морган, Диарра, Яллов, Диуф, Акеле

Наиболее результативным игроком в составе «Фенербахче» стал 29-летний американский защитник Уэйд Болдуин. Ему удалось набрать 18 очков, сделать два подбора, отдать три передачи и совершить два перехвата, а также один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе итальянского коллектива стал 28-летний американский защитник Мэтт Морган. В ходе встречи он набрал 13 очков, сделал один подбор и отдал две передачи.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
