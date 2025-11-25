Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Жальгирис — Баскония, результат матча 25 ноября 2025, счет 82:67, Евролига-2025/2026

«Жальгирис» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Басконию»
Комментарии

В Каунасе (Литва) завершился матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Жальгирис» и испанская «Баскония». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 82:67.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
25 ноября 2025, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
82 : 67
Баскония
Витория, Испания
Жальгирис: Франсиско, Mikalauskas, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Daubaris, Сирвидис, Улановас
Баскония: Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Диалло, Куруц, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Диоп, Фриш

Самым результативным игроком в составе победителей стал Сильвен Франсиско, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 передач. 15 очков и семь подборов на свой счёт записал Ажуолас Тубелис.

В составе «Басконии» 18 очков и три подбора оформил Тимоте Луваву-Кабарро. 12 очков, два подбора и три передачи на счету Коби Симмонса.

«Жальгирис» прервал серию из трёх поражений. «Баскония» потерпела третье поражение в последних четырёх встречах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
В ЦСКА новый легионер прямиком из Евролиги. Кто он и чего ждать?
В ЦСКА новый легионер прямиком из Евролиги. Кто он и чего ждать?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android