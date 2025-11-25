«Жальгирис» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Басконию»

В Каунасе (Литва) завершился матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Жальгирис» и испанская «Баскония». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 82:67.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Сильвен Франсиско, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 передач. 15 очков и семь подборов на свой счёт записал Ажуолас Тубелис.

В составе «Басконии» 18 очков и три подбора оформил Тимоте Луваву-Кабарро. 12 очков, два подбора и три передачи на счету Коби Симмонса.

«Жальгирис» прервал серию из трёх поражений. «Баскония» потерпела третье поражение в последних четырёх встречах.