Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид, результат матча 25 ноября 2025, счет 74:75, Евролига-2025/2026

19 очков Марио Хезоньи помогли «Реалу» обыграть «Хапоэль» из Тель-Авива в матче Евролиги
Комментарии

Сегодня, 25 ноября, состоялся матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги между израильским клубом «Хапоэль» из Тель-Авива и мадридской командой «Реал». Встреча завершилась со счётом 75:74 в пользу испанского коллектива.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
25 ноября 2025, вторник. 21:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
74 : 75
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Сегев, Тимор, Эннис, Блайзер, Малкольм, Мицич, Уэйнрайт, Отуру
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень

Наиболее результативным игроком в составе мадридского коллектива стал 30-летний хорватский защитник Марио Хезонья. Ему удалось набрать 19 очков, сделать шесть подборов и отдать две передачи, а также совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе израильского клуба стал 32-летний американо-армянский защитник Крис Джонс. В ходе матча он набрал 14 очков, отдал три передачи, а также совершил два перехвата.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Материалы по теме
«Фенербахче» победил «Виртус» из Болоньи с преимуществом в два очка в матче Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android