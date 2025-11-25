19 очков Марио Хезоньи помогли «Реалу» обыграть «Хапоэль» из Тель-Авива в матче Евролиги

Сегодня, 25 ноября, состоялся матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги между израильским клубом «Хапоэль» из Тель-Авива и мадридской командой «Реал». Встреча завершилась со счётом 75:74 в пользу испанского коллектива.

Наиболее результативным игроком в составе мадридского коллектива стал 30-летний хорватский защитник Марио Хезонья. Ему удалось набрать 19 очков, сделать шесть подборов и отдать две передачи, а также совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе израильского клуба стал 32-летний американо-армянский защитник Крис Джонс. В ходе матча он набрал 14 очков, отдал три передачи, а также совершил два перехвата.