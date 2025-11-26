Скидки
Валенсия Баскет — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Панатинаикос — Партизан, результат матча 25 ноября 2025, счет 91:69, Евролига-2025/2026

«Панатинаикос» обыграл «Партизан» в Евролиге, Нанн набрал 22 очка
В Афинах (Греция) завершился матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Панатинаикос» и сербский «Партизан». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 91:69.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
25 ноября 2025, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
91 : 69
Партизан
Белград, Сербия
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Kouzeloglou, Нанн, Faried, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Партизан: Милтон, Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Паркер, Фернанду, Калатес, Джонс

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кендрик Нанн, набравший 26 очков и совершивший семь подборов. 13 очков и четыре подбора на свой счёт записал Николаос Рогкавопулос.

В составе «Партизана» 16 очков и два подбора на свой счёт записал Стерлинг Браун. Девять очков на счету Бруно Фернанду.

«Панатинаикос» одержал четвёртую победу подряд в Евролиге. «Партизан» потерпел третье кряду поражение.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
