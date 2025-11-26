«Панатинаикос» обыграл «Партизан» в Евролиге, Нанн набрал 22 очка

В Афинах (Греция) завершился матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Панатинаикос» и сербский «Партизан». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 91:69.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кендрик Нанн, набравший 26 очков и совершивший семь подборов. 13 очков и четыре подбора на свой счёт записал Николаос Рогкавопулос.

В составе «Партизана» 16 очков и два подбора на свой счёт записал Стерлинг Браун. Девять очков на счету Бруно Фернанду.

«Панатинаикос» одержал четвёртую победу подряд в Евролиге. «Партизан» потерпел третье кряду поражение.