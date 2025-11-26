12 очков Спенсера Динвидди не помогли «Баварии» победить «Валенсию» в Евролиге

25 ноября состоялся матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанским клубом «Валенсия» и немецким клубом «Бавария». Встреча завершилась со счётом 90:67 (19:21, 22:16, 27:12, 22:15) в пользу «Валенсии».

Наиболее результативным игроком в составе испанской команды стал 26-летний сенегальский защитник Бранку Бадио. Ему удалось набрать 16 очков, сделать одну передачу, отдать две передачи, а также совершить два перехвата и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе немецкого коллектива стал 32-летний американский разыгрывающий защитник Спенсер Динвидди. В ходе встречи он набрал 12 очков, сделал два подбора, а также отдал две передачи.