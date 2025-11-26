Скидки
Валенсия Баскет — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Валенсия — Бавария, результат матча 25 ноября 2025, счет 90:67, Евролига-2025/2026

12 очков Спенсера Динвидди не помогли «Баварии» победить «Валенсию» в Евролиге


25 ноября состоялся матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанским клубом «Валенсия» и немецким клубом «Бавария». Встреча завершилась со счётом 90:67 (19:21, 22:16, 27:12, 22:15) в пользу «Валенсии».

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
25 ноября 2025, вторник. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
90 : 64
Бавария
Мюнхен, Германия
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло
Бавария: Да Силва, Гиффей, Фойгтман, Кратцер, Джессап, Лучич, Обст, Йович, Холлац, Майк, Динвидди, Габриэль

Наиболее результативным игроком в составе испанской команды стал 26-летний сенегальский защитник Бранку Бадио. Ему удалось набрать 16 очков, сделать одну передачу, отдать две передачи, а также совершить два перехвата и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе немецкого коллектива стал 32-летний американский разыгрывающий защитник Спенсер Динвидди. В ходе встречи он набрал 12 очков, сделал два подбора, а также отдал две передачи.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026

