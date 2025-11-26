Скидки
Валенсия Баскет — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Евролига: результаты матчей 25 ноября

Аудио-версия:
Во вторник, 25 ноября, в Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики европейского баскетбола смогли увидеть шесть матчей 13-го тура регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Евролига. Результаты 25 ноября:

«Дубай» — «Париж» — 90:89;
«Фенербахче» — «Виртус» — 66:64;
«Жальгирис» — «Баскония» — 82:67;
«Хапоэль» Тель Авив — «Реал» Мадрид — 74:75;
«Панатинаикос» — «Партизан» — 91:69;
«Валенсия» — «Бавария» — 90:64.

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого девять побед и четыре поражения. На второй строчке находится греческий «Панатинаикос» с таким же количеством побед и поражений. Третье место за «Олимпиакосом» — восемь побед и четыре поражения.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
