Евролига: результаты матчей 25 ноября

Во вторник, 25 ноября, в Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики европейского баскетбола смогли увидеть шесть матчей 13-го тура регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Евролига. Результаты 25 ноября:

«Дубай» — «Париж» — 90:89;

«Фенербахче» — «Виртус» — 66:64;

«Жальгирис» — «Баскония» — 82:67;

«Хапоэль» Тель Авив — «Реал» Мадрид — 74:75;

«Панатинаикос» — «Партизан» — 91:69;

«Валенсия» — «Бавария» — 90:64.

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого девять побед и четыре поражения. На второй строчке находится греческий «Панатинаикос» с таким же количеством побед и поражений. Третье место за «Олимпиакосом» — восемь побед и четыре поражения.